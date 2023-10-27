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Нічна повітряна атака 27 жовтня: є влучання і поранені, виникли пожежі – все, що відомо

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Нічна повітряна атака 27 жовтня: є влучання і поранені, виникли пожежі – все, що відомо
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Ворогом буда здійснена чергова нічна повітряна атака 27 жовтня. Цього разу страждав переважно південь, по якому ворог бив дронами. Також була застосована одна ракета. На жаль, є влучання, виникли пожежі.

Інформація від ОК «Південь»

У ніч проти 27 жовтня російські загарбники атакували Південь дронами-камікадзе. На жаль, у деяких регіонах є влучання.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники. Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами Гуменюк, цієї ночі ворог випробував знову нас дроновими атаками. Це було підшукування нової тактики. Таким чином, загарбники прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним.

Так, ворог двічі атакував південні регіони, по 3 дрони були спрямовані. Їхня загальна кількість – 6, з них 5 були знищені.

2 – на Миколаївщині, 3 – на Херсонщині. На жаль, відбулося влучання в об’єкт інфраструктури, виникла пожежа. Але вона не критична, локалізована. Рятувальники працюють. Головне, що люди не постраждали,

– зазначила Гуменюк.

Інформація від Повітряних Сил

У ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу “Shahed” у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять “Shahed-136/131” в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Нічна повітряна атака 27 жовтня: є влучання і поранені, виникли пожежі – все, що відомо

Нічна повітряна атака 27 жовтня: ситуація в регіонах

Миколаївщина

Віталій Кім підтвердив, що Миколаївщина зазнала ворожої атаки БпЛА типу “Shahed 131/136”. Два з них було знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Водночас за межами міста Вознесенськ було зафіксовано удари ворожими БпЛА типу “Shahed 131/136”. Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Харківщина

За даними ДСНС, вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.

Ворог завдав ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі – багато поранених

На жаль, 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Наразі 4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Зазначається, що сьогодні своє 200-річчя святкує пожежна охорона області. Росіяни “привітали” рятувальників у своєму стилі.

Нічна повітряна атака 27 жовтня

Нічна повітряна атака 27 жовтня: є влучання і поранені, виникли пожежі – все, що відомо

Ще новини України: Ворог масовано скидає бомби на житлові квартали і атакує на 6 напрямках: ситуація на фронті 26 жовтня

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