Вибухи у Скадовську зранку 9 листопада – що відомо про наслідки (фото)

Вибухи у Скадовську, який знаходиться під окупацією рф, пролунали зранку 9 листопада. Є інформація про «прильот» по базі російських окупантів, передає НСН.

Першим про вибухи в місті повідомило «Суспільне» із посиланням на місцевих жителів.

Пізніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що близько 9-ї ранку у Скадовську зафіксували приліт по місцю базування окупантів на базі «Лотос». Згодом він уточнив, що влучання було не по «Лотосу», «трохи далі в тому районі – будівля колишнього колгоспу Радянська Україна на розі Гагаріна та Портової».

Також у місцевих Telegram-каналах з’явилися фото, ймовірно, з місця удару, де видно пошкоджену будівлю та скупчення російських окупантів.

Крім того, російські так звані воєнкори повідомляють, що справи у російських військ в окупованому Скадовську «нє очєнь».

Одночасно росіяни повідомляють, що їхня протиповітряна оборона нібито збила одну з ракет, а «ще одна пролетіла в невідомому напрямку». Також повідомляється про 11 поранених.

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