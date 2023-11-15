Пельмені з отрутою, енергетики із сіркою у прифронтовій зоні масово труять окупантів

Пельмені з отрутою і голками, енергетики з сіркою – так на окупованій території Луганської області населення бореться з російськими загарбниками.

Про це росіяни самі говорять у своїх пабліках, передає НСН з посиланням на УНІАН.

Гостинні українці щедро пригощають непроханих “гостей” пельменями з отрутою та голками, енергетиками з сіркою, дарують їм запальнички, що вибухають, а іноді й цілими сім’ями разом з дітьми, озброївшись легкими мінометами, посилають міни на позиції загарбників.

Про те як труять окупантів у Кремінському районі Луганської області зі слів загарбників розповів російський “воєнкор” Романов.

Пропагандист опублікував скриншоти листування з одним із окупантів, який поскаржився на те, як страждають бідні загарбники від кровожерливих українців на Луганщині, зокрема, у Кремінському районі.

“14.11.2023, Кремінський р-н, Луганська Народна Республіка, Росія. Бійці з місць пишуть. Хочеться зайвий раз нагадати про дотримання правил безпеки (зокрема й у частині харчування) у прифронтових районах”, каже пропагандист.

Росіяни приходили з облавами, проте їх продовжують труїти.

“Найнебезпечніше – це Ягуари. Енергетики. Їх бадяжать із сіркою. Роз’їдає шлунки. Люди з дірками їдуть на евакуацію”, йдеться в листуванні, скріншоти якого публікують пропагандистські канали.

Однак на цьому “сюрпризи” для окупантів не закінчуються. Загарбники скаржаться, що в тому районі повним ходом процвітає “партизанщина”.

“Діти тут пару разів запальнички солдатам дарували, які вибухали. Теж факт підтверджений. Ці одноразові курилки також вибухають у роті. Тут партизанщина повним ходом”, сказано в листуванні.

“Інформатор” пропагандиста також розповів про кілька випадків, коли сімейні пари з дітьми, ризикуючи власними життями, проїжджали через блокпости, заїжджали до лісосмуги та звідти з легких мінометів передавали “привіти” в тил окупантам.

Резюмуючи, пропагандист країни, яка оголосила себе “визволителем” та “борцем з нацизмом”, пропонує вбивати українців, які не раді загарбникам у себе вдома.

“Чи слід залишати живими таких ось “диверсантів” у разі їх виявлення – залежить від обставин”, пише пропагандист.

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