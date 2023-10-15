Росіяни масово відмовляються перебувати в першій смузі оборони на фронті: що сталось

На фронті російські окупанти масово відмовляються перебувати у першій смузі оборони, приборкувати норовливих “відмовників” їде цілий заступник командувача 35 загальновійськової армії ЗС РФ з військово-політичної роботи.

Росіяни масово відмовляються перебувати в першій смузі оборони на фронті

Тим часом на адмінкордоні між Донецькою та Запорізькою областями окупанти планують поповнення особового складу та техніки.

Також російські загарбники почали отримувати боєприпаси іноземного виробництва, однак “похибка” їх застосування складає близько 1,5 км. Про це повідомляє OBOZ.UA, передає НСН.

Стало відомо, що на одній з ділянок фронту на передових позиціях 1 мотострілкового батальйону 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії РФ очікують на приїзд заступника командувача цієї армії з військово-політичної роботи. Ймовірно, його приїзд пов’язаний з тим, що нещодавно окупанти з 64 омсбр масово відмовилися виконувати бойові завдання у першій смузі оборони.

Тим часом станом на 15 жовтня загарбники з лав 127 мотострілкової дивізії, що воюють на напрямку Володине – Приютне, планують поповнення особового складу разом з технікою.

Поповнює втрати “друга армія світу” також вербуючи до своїх лав іноземців. Так, на одному з напрямків українські воїни захопили у полон двох непальців, що воювали проти України у складі 3 мотострілкового батальйону 132 окремої мотострілкової бригади ЗС РФ.

Також Сили оборони України фіксують зосередження окупантів у районі Єнакієво: там сконцентровано підрозділи 239 танкового полку ворожої армії.

Тим часом російські артилеристи, зокрема, з 30 омсбр, почали отримувати боєкомплект іноземного виробництва. Однак зіштовхнулися з неочікуваною проблемою: через те, що у цих боєприпасів інша, аніж у російських, вага порохового заряду, похибка при веденні вогню складає до 1,5 км.

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