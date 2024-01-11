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На Чернігівщину зайшла російська ДРГ і розстріляла цивільного чоловіка – ЗМІ

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На Чернігівщину зайшла російська ДРГ і розстріляла цивільного чоловіка – ЗМІ

На Чернігівщину зайшла російська ДРГ і розстріляла цивільного чоловіка. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на начальника Новгород-Сіверської РВА Сергія Сергієнка, передає НСН.

Зазначається, що вчора, 10 січня, близько 5 ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.

За словами Сергієнка, сталося це між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка, – розповів Сергій Сергієнко

За його словами, загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

В пресслужбі оперативного командування “Північ” цю інформацію Суспільному не прокоментували.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: По Десні на Чернігівщину приплив з росії понтонний міст (відео)

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