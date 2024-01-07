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ВійнаЧернігів

По Десні на Чернігівщину приплив з росії понтонний міст (відео)

Журналіст
По Десні на Чернігівщину приплив з росії понтонний міст (відео)
фото ілюстративне

По Десні на Чернігівщину приплив з росії понтонний міст. Його виявили прикордонники.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає НСН.

Прикордонники на Чернігівщині виявили великогабаритний плавучий об’єкт, який приплив з росії до України річкою Десна, йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що спостереження за підозрілою спорудою охоронці кордону на Чернігівщині вели, доки та не зупинилася поблизу берега на українській території.

Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. Нині сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе, повідоми в ДПСУ.

Ситуація в регіоні

Зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність із метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Також росіяни нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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