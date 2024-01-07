Скільки «Кинджалів» запустила росія з початку повномасштабної війни по Україні – відповідь Повітряних сил

Скільки «Кинджалів» запустила росія з початку великої війни по Україні і скільки вдалося збили, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети “Кинджал”. Україна збила 25 таких ракет.

Повідомив Ігната в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Зараз маємо 63, запущені “Кинджали” з початку повномасштабного вторгнення. Це інформація офіційна. 25 – знищено, починаючи з 4 травня (2023 року, – ред.). Саме тоді ми з весни минулого року отримали Patriоt і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети”, заявив речник.

Також Ігнат прокоментував відео, яке було знято під час масованої ракетної атаки на Київ. На кадрах одна з ракет ворога впала у Дніпро. Він зазначив, що поки не підтверджено, що це був “Кинджал”.

“То могло упасти будь-що. Тому можна буде сказати, що це за тип, коли його побачиш”, додав він.

Варто зазначити, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети “Кинджал”. Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. До весни 2023 року українські військові не збивали “Кинджали”. Проте у травні сили ППО вперше знищили російський “Кинджал” за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Масштабний обстріл України 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Під ударом були Київ та Харків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 “Кинджалів”.

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