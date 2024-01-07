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Скільки «Кинджалів» запустила росія з початку повномасштабної війни по Україні – відповідь Повітряних сил

Журналіст
Скільки «Кинджалів» запустила росія з початку повномасштабної війни по Україні відповідь Повітряних сил

Скільки «Кинджалів» запустила росія з початку великої війни по Україні і скільки вдалося збили, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети “Кинджал”. Україна збила 25 таких ракет.

Повідомив Ігната в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Зараз маємо 63, запущені “Кинджали” з початку повномасштабного вторгнення. Це інформація офіційна. 25 – знищено, починаючи з 4 травня (2023 року, – ред.). Саме тоді ми з весни минулого року отримали Patriоt і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети”, заявив речник.

Окупанти змінили акцент атак Ігнат пояснив, на чому ворог зосередив увагу3

Також Ігнат прокоментував відео, яке було знято під час масованої ракетної атаки на Київ. На кадрах одна з ракет ворога впала у Дніпро. Він зазначив, що поки не підтверджено, що це був “Кинджал”.

“То могло упасти будь-що. Тому можна буде сказати, що це за тип, коли його побачиш”, додав він.

Варто зазначити, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети “Кинджал”. Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. До весни 2023 року українські військові не збивали “Кинджали”. Проте у травні сили ППО вперше знищили російський “Кинджал” за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Масштабний обстріл України 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Під ударом були Київ та Харків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 “Кинджалів”.

Читайте ще: Нічна повітряна атака 7 січня – українські захисники знищила 21 «шахед» із 28

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