Росіяни не випускають людей з окупованих територій: що відомо

Росіяни не випускають людей з тимчасово окупованих територій протягом останніх 10 днів, передає НСН.

Як розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, останні 10 днів окупанти не випускають людей з тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя.

Росіяни не випускають людей з окупованих територій

Протягом цього часу на вищезгаданих територіях армія РФ посилювала терор і ускладнювала евакуацію. За цей час окупанти:

Штучно створювали тисячні черги на блок-постах;

Ввели спецпропуски для системи проїзду, на оформлення яких в окупаційній комендатурі потрібно було чекати до місяця;

Минулого місяця терористи перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби. Тепер не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів, проїзд закрили до 15 січня.

Таким чином мешканці окупованих територій стали заручниками окупантів. Але вони вірять у ЗСУ й чекають на деокупацію.

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