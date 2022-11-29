Померли ще у березні – на Харківщині ексгумували тіла 5 людей, серед них діти

На Харківщині ексгумували тіла 5 людей. Серед них двоє дітей 1 та 11 років, передає NNS.

9 березня під час бомбардування селища Слобожанське Балаклійської територіальної громади Ізюмського району армією рф загинули дві жінки, двоє дітей та чоловік. В той день, боєприпаси ворога влучили в будинок постраждалих. Тоді фрагменти їх тіл місцеві мешканці поховали на цвинтарі селища.

На Харківщині ексгумували тіла 5 людей

25 листопада працівники поліції провели ексгумацію. Вони вилучили останки загиблих тіл та направили їх на судово-медичну експертизу. Попередньо встановлено, що причиною смерті людей стали вибухові травми.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, під час окупації в селі Львівські Отруби Херсонської області армія рф вбила літню жінку та її сина. Їх тіла знайшли в окопі, де жили окупанти. Тіло жінки лежало над тілом чоловіка. Поруч лежали дві палички літньої жінки, за допомогою яких вона пересувалася. Відомо, що Любов Новосад жила разом із сином через дорогу від російської катівні. Чому їх привели на подвір’я, де мешкали солдати армії рф та розстріляли – невідомо.

Джерело – Національна поліція України

Розстріляли беззбройних: у Високопіллі ексгумували тіла вбитого окупантами подружжя