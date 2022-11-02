Розстріляли беззбройних: у Високопіллі ексгумували тіла вбитого окупантами подружжя

У Високопіллі, що на Херсонщині поблизу кордону з Дніпропетровщиною, ексгумували тіла подружжя, вбитого загарбниками, коли селище було в окупації. Про це повідомляє Офіс генеральної прокуратури України, передає NNS.

Прокурори продовжують фіксувати злочини військових РФ на Херсонщині – ексгумовано тіла розстріляного подружжя у смт Високопілля, – йдеться у повідомленні.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами провели ексгумацію та огляд тіл двох мирних мешканців Бериславського району, вбитих російським військовим.

За даними слідства, 1 червня 2022 року під час окупації смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень вони загинули на місці. Пізніше чоловіка та жінку поховали односельці.

Під час процесуальних дій правоохоронці встановили місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провели ексгумацію двох тіл з ознаками насильницької смерті, які спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Голова Високопільської громади Ганна Шостак-Кучмяк раніше розповіла про обставини розстрілу подружжя, який стався 1 червня.

Того дня від рук російських окупантів загинули 50-річна Світлана і 52-річний Сергій Ланевичі. За словами Шостак-Кучмяк, їх вбили п’яні бойовики так званої “ДНР”.

Вбивство сталось на очах у старенької матері Світлани Ланевич.

Жителі Високопілля розповіли, що Світлана і Сергій були щасливим подружжям.

Чоловік раніше займав посаду начальника управління праці та соцзахисту населення Високопільської РДА, а після адміністративної реформи 2020 року не працював.

Виїхати на підконтрольну уряду України територію Ланевичі не могли, бо у Високопіллі залишались їх важко хворі батьки.

Також зазначимо, що подібна трагедія сталася у селищі Архангельському тієї ж Високопільської громади 23 серпні. Тут військові рф теж розстріляли місцеве подружжя. Тіла загиблих знайшли у погребі на території їхнього домоволодіння.

За інформацією Центру прав людини ZMINA, тіла подружжя знайшли сусіди. Як зазначається, чоловік був убитий пострілом у голову, а під його тілом лежала вбита дружина, накрита ковдрою.

За словами сусідів, подружжя Павленків займалося дрібним фермерством, до них щонайменше тричі вдиралися російські військові. Подружжю пропонувати виїхати на підконтрольну Україні територію, але вони не хотіли кидати господарство.

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