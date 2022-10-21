Добили вже поранену – на Харківщині ексгумували тіло 10-річної Каті, яку росіяни розстріляли двічі

На Харківщині ексгумували тіло 10-річної дівчинки, яку росіяни розстріляли, коли вона вже була поранена і її везли до лікарні. Трагедія сталася на другий день повномасштабної війни в Україні – 25 лютого, передає NNS.

Ексгумація проводилася сьогодні, 21 жовтня, у селі селі Новий Бурлук Чугуївського району Харківської області. Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Як стало відомо, після вторгнення росії маленьку Катю Ківшар батьки вивезли в село до бабусі й дідуся з Північної Салтівки. Але село теж обстрілювали, і тут теж було небезпечно.

“Щоночі в мене перед очима її очі” – говорить бабуся Каті

Як повідомляє канал-24, у день трагедії Катерина їхала з дідусем забирати бабусю з роботи. Дорогою машина опинилася між двома колонами російської бронетехніки, росіяни відкрили вогонь по родині.

Марія Ківшар каже, що поранення онуки помітили не одразу.

Проїхали, по машині почулось таке, як дріб. Бахнуло по машині. Доїжджаємо нагору – вона лізе наперед, сиділа позаду. Я їй кажу, Катя, ну куди ти лізеш? Зараз вже будемо дома. Вона підіймає одяг, а в неї там дірочка. Каже: бабуся, подивись, – пригадує жінка.

Родина проїхала ще трохи – далі їх не пустив танк. Дідусь і бабуся вискочили на дорогу просити окупантів, щоб пропустили, бо онуку поранили. Кликали медика. До них підійшов хлопець: “подивився і сказав, що куля навиліт, мовляв, зможуть довезти до лікарні, у них на це три години”.

Родині дали білу сорочку на палиці, аби зробити з цього так званий білий прапор.

Вона очима дивилась на мене так… Думала, бабуся її врятує. Ці оченята щоночі в мене перед очима, – каже жінка.

Окупанти вдруге обстріляли родину

Вони проїхали ще трохи, поблизу Базаліївки їх знову зупинили. Тоді Марія знову вибігла до окупантів просити, аби ті пропустили, “бо дитина помирає”. У ту хвилину жінка почула удар по собі – це була куля.

Обстрілом поранило, і дідуся. В машині пробило бензобак, то ж завести її люди уже не могли. Просили в росіян, аби довезли до лікарні, або до найближчого села, щоб знайти машину. Вони не знали, що онуку уже вбили.

“200”

Окупанти взяли їх з собою, але поки їхали, один з них сказав: “200”, після чого висадив родину. Дідусь взяв тіло онуки на плече.

Він поклав її на плече, в неї спинка оголилась. З нирки бризкала кров. Я торкнулася її голови, а в неї там дірка. У цей момент я зрозуміла, що означало “200”, – болісно згадує Марія.

Коли вони дійшли до першої хатини, господарка побігла шукати по селищу лікаря. Хірург подивився на Катю і сказав, що більше нічим не може допомогти.

Марія згадує, як закривала очі мертвій Каті, а вони відкривались в неї знову.

Спочатку дівчинку поховали просто у садку біля будинку, потім перепоховали на сільському кладовищі. Тепер – після експертизи – ховатимуть втретє. З тим же рожевим рюкзачком, із тими ж плюшевими єдинорогом та каченям на могилі.

Вона любила єдинорогів та розмальовувала камінці…

На деокупованих територіях Харківської області правоохоронці щодня виявляють тіла людей, загиблих під час окупації. Лише за один день 19 жовтня було знайдено 15 загиблих. За словами керівника Нацполіції Харківщини Володимира Тимошка, станом на 20 жовтня правоохоронці виявили 735 тіл, з них 572 цивільних: 236 жінок, 286 чоловіків, 20 дітей.

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