На Херсонщині окупанти розстріляли жінку та її всиновленого сина. Їх тіла знайшли у селі Львівські Отруби, передає NNS.

На деокупованій території Херсонської області знайшли катівні росіян. У них окупанти знущалися з місцевих жителів. Ламали українцям кістки, били їх електрикою та металевими трубами. Свої знущання над мирними мешканцями вони знімали на камеру.

На Херсонщині окупанти розстріляли родину

В селі Львівські Отруби, на подвір’ї де жив підрозділ російських окупаційних сил, в ямі окопі знайшли тіла двох цивільних.

«49-річного Сергія Новосада вбили пострілом з автомата, вклавши дуло йому до рота. Потім була ще черга у тіло. Любов Новосад, 78-річну жінку, яка колись всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, скоріше за все вже після сина», розповів журналіст Сергій Цаплієнко.

Тіло жінки лежало над тілом чоловіка. Так само лежали дві палички літньої жінки, за допомогою яких вона пересувалася. Відомо, що Любов Новосад жила разом з сином через дорогу від російської катівні. Чому їх привели на подвір’я, де мешкали солдати армії рф та розстріляли – невідомо.

Окупанти розстріляли жінку та її сина: фото

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