«Як дитині жити з цим?»: блогер розізлив українців іменем свого сина

Блогер Дмитро Варварук розізлив українців іменем свого новонародженого сина. Людям зовсім не сподобався його вибір, передає НСН.

Свого первістка блогер з Івано-Франківська назвав Хайпом. Як доказ цього інфлюенсер показав свідоцтво про народження, де написано: «Варварук Хайп Дмитрович»

Користувачі соціальних мереж дорікнули молодому батьку, що хлопчику буде дуже важко жити з таким іменем. Коментарі зʼявилися під дописом блогера з хрестин сина в Instagram.

Хайп – це слово з молодіжного сленгу, котре означає популярність, ажіотаж. Його вживають, коли хочуть вказати на гостру тему чи людину, котру в певний момент обговорюють.

Блогер розізлив українців іменем свого сина

Варварук зізнався, що імʼя не сподобалося його обраниці, але ще до народження малюка подружжя домовилося, що сина назве саме батько. Варварук не приховує, що негативна реакція людей його веселить, та вихваляється обговореннями свого вчинку в мережі.

«Ви думали, що я жартую? Можете побачити самі: у свідоцтві написано Варварук Хайп Дмитрович, а значить, і в паспорті так буде. Хоча називати ми його будемо по-іншому», написав блогер.

Аудиторія бурхливо відреагувала на його рішення. Підписникам не сподобалося імʼя і вони розкритикували батьків за егоїзм. Дехто з них сподівається, що таким чином зірки соцмереж пожартували.

«Можна було собаку завести. Для цього необов’язково було народжувати дитину», «Деградація», «І навіщо таке робити? Про майбутнє дитини не думаєш, лише про своє «я», «Це вже занадто», «Як дитині жити з цим іменем?», пишуть у коментарях до допису .

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