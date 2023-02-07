Помічника тероборони побили до смерті на очах дружини та 4-річного сина – подробиці трагедії у Києві

6 лютого у Києві розпочалося слухання у справі трьох молодих людей, які, як вважає сторона звинувачення, побили до смерті 47-річного мешканця столиці Олександра Дембіцького.

Всім обвинуваченим – трохи більше як 20 років. Про це повідомляє НСН з посиланням на ТСН.

За даними поліції Києва, між компанією хлопців та 47-річним Олександром, який відпочивав влітку минулого року біля озера з родиною, виник раптовий конфлікт. Як результат, Дембіцький на очах у свого 4-річного сина отримав численні удари по голові та тулубу, внаслідок чого помер на місці.

Подробиці жахливої історії розповіла дружина померлого – Юлія Дембіцька.

За словами дружини загиблого, того дня вони святкували день народження співробітника.

“Ми вже збиралися їхати, але підійшов хлопець із сусідньої компанії. Посидів, випив і пішов”, пояснила жінка.

За її словами, згодом хлопець повернувся вже з другом і зажадав коньяку та цигарок.

“Мій чоловік на це відповів, мовляв, йди заробляй, а не ходи та не проси. Після цього почалася словесна суперечка, чоловік сказав, що викличе поліцію, почалась бійка. Чоловіка били руками, ногами, його били декілька хлопців, все закінчилось трагічно. У чоловіка було побите все тіло, він помер від крововиливу в мозок”, розповідає дружина загиблого.

Цей випадок трапився на очах її 4-річного сина. За словами жінки, дитина пам’ятає день трагедії та називає батька ангелом.

“Дитина кричала, щоб не чіпали батьків. Сину важко, він той день пам’ятає, каже, що його тато – ангел. Син каже, що просив не їхати туди, на це я йому відповіла, що ми ж не могли знати наперед про те, що станеться. Більше всього хочеться справедливості, тому що ця ситуація забрала батька з великої літери”, каже Юлія.

В Олександра Дембіцького, який, до всього іншого, допомагав територіальній обороні Києва, залишилося троє дітей.

Олександра Дембіцького побили до смерті

За словами його дружини, до неї звернулася мати одного з обвинувачених і попросила вибачення. Після спілкування з нею Юлія Дембіцька направила до суду клопотання про пом’якшення запобіжного заходу обвинуваченого на домашній арешт.

Своєю чергою, захисники обвинувачених по черзі заявили про те, що, на їхню думку, не вбачається ризиків через те, що вони, обвинувачені, будуть перебувати, наприклад, під цілодобовим домашнім арештом. Проти цього висловився представник державного обвинувачення. Прокурор аргументував це тим, що обвинувачені можуть, наприклад, впливати на свідків, які ще не допитані.

Суд ухвалив рішення залишити обвинувачених під вартою. Якщо їхня провина буде доведена, їм загрожує до 10 років в’язниці.

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