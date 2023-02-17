Українка народила в лікарні Дніпра, куди з фронту привезли її пораненого чоловіка (фото)

Українка народила в лікарні, куди з фронту привезли її чоловіка. Зворушлива історія сталася у Дніпрі, передає НСН.

Завдяки чудернацькому збігу обставин вагітну жінку, на ім’я Олена доправили до лікарні саме тоді, коли туди з передової потрапив її чоловік Микола.

«Він був у гарячій точці, зв’язок з ним зник. І буквально за кілька годин до того, як сталися пологи, він їй дзвонить телефоном і каже, що: „я у лікарні“. Це було диво! Вона каже: „я теж!“. І прийшов до пологового будинку. Таке людське щастя», розповіла одна з медпрацівниць, яка стала свідком щасливої зустрічі.

Жінка народила в лікарні, куди з фронту привезли її чоловіка: фото

Захисник України встиг також бути присутніми під час пологів і навіть перерізати пуповину.

«Тривожно було, тремтів, але не здався. Відчуття радості! Там страх, а тут радість», поділився боєць.

Він брав участь у бойових діях у районі Бахмута, звідки й був доставлений до лікарні після контузії. Новонародженого хлопчика назвали Михайлом. Він став п’ятою дитиною в родині.