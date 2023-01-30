В Одесі знайшли мертвого новонародженого малюка: шокуючі подробиці

25 січня в Одесі знайшли мертвого новонародженого малюка у занедбаній будівлі. Там після народження його залишила мати, передає НСН.

Поліціянти направили тіло немовляти на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті та взялися за пошуки породіллі.

Виявилось, що дитину залишила 34-річна уродженка Кіровоградської області без постійного місця проживання. Через два дні її розшукали в Одесі на вулиці Сегедській, куди вона переїхала після кількох днів перебування у селищі Хлібодарське.

Жінка розповіла, що 10 січня народила хлопчика у занедбаній споруді, де тимчасово проживала зі своїм співмешканцем, але оскільки малюк нібито не виявляв ознак життя, то залишила його, не подумавши про наслідки.

В Одесі знайшли мертвого новонародженого малюка: відео

На облік у зв’язку із вагітністю вона не ставала. Вона вже має трьох старших дітей, які через відсутність житла з нею не проживають.

Зараз поліціянти проводять із жінкою процесуальні заходи. Триває слідство.

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