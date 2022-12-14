Внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинув 8-річний хлопчик (відео)

Росіяни люто обстрілюють звільнений Херсон. Очевидно, мстяться місту, яке не схотіло скоритися їм і яке з такою величезною радістю зустрічало ЗСУ. Обстрілюють нещадно, руйнуючи все, до чого дотягнуться. Вбивають людей. Сьогодні внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинув 8-річний хлопчик.

Про це спочатку повідомив начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у Фейсбуці, і новина швидко з’явилася у багатьох ЗМІ. Згодом Плетенчук видалив або приховав допис, і з’явилася надія, що це помилка… Але, на жаль…

Загибель дитини підтвердив начальник ХОДА Ярослав Янушевич, передає НСН.

Він розповів, що російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки.

Через російські обстріли загинула дитина. Лікарі протягом години намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, отриманні поранення виявилися несумісні з життям. Рашисти вбили 8-річну дитину… – написав Янушевич у Телеграм о 20:08.

Ще одну жінку, за словами голови ОДА, російський обстріл застав дорогою додому. Від отриманих поранень вона загинула на місці.

Двоє людей отримали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості. Нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинув 8-річний хлопчик. Також загинула жінка

Зазначимо, що окупанти також обстріляли сьогодні будівлю Херсонської ОДА, зруйнувавши два поверхи.

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