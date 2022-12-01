«Суворий» хлопчик з Херсона просить асоціювати його лише з посмішкою (відео)

«Суворий хлопчик» з Херсона, фото якого облетіло весь світ, просить асоціювати його лише з посмішкою. Про це пише начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, який зустрівся з Глібом у звільненому Херсоні і записав відео, передає NNS.

Нагадаємо, світлина 13-річного Гліба з Херсона вразила весь світ. Суворий вираз обличчя хлопчика став символом неприйняття окупації і вкраденого росією дитинства. Дитяче обличчя з дорослим поглядом зафіксував угорський фотограф. Фотографію зробили 12 листопада, наступного дня після звільнення Херсона від російської окупації. Гліба називали “дитиною, яка бачила все” і “Залужним у дитинстві”.

Але хлопчикові його відоме фото не дуже подобається, бо насправді він любить посміхатися, він відкритий і привітний. Про це написало видання ВВС.

Гліб тоді дуже радів звільненню рідного міста й зустрічі з українськими військовими.

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“Казали, що коли почнеться школа, вони вивезуть всіх дітей, які не ходять. Прийдуть додому, тата вб’ють чи заберуть, маму вб’ють, брата вб’ють. А мене відправлять у Крим”, – поділився Гліб.

У майбутньому Гліб хоче вступити до лав ЗСУ, “щоб захищати людей, які не можуть захистити себе від тих, хто завдає їм болю”.

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Часто діти беруть приклад з дорослих. Та ми й самі вчимо їх так робити. Але ця війна показала, що нам, дорослим, часто треба брати приклад з дітей. На відео – хоробрий хлопець Гліб. Малий пережив жахи окупації рідного Херсону, а його фото, зроблене відразу після деокупації міста, стало вірусним. Але він зберіг дитячу безпосередність, безмежну любов до України і просить асоціювати його лише із усмішкою на обличчі. Вони з товаришем – майбутнє нашої країни, і я пишаюся знайомством із такими чудовими дітьми. Вони – приклад незламності для багатьох українців, – написав Євген Ситниченко і оприлюднив відео, де спілкується з Глібом і його товаришем.

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