В ОП відреагували на обстріли Херсона. Останніми днями терористи обстрілюють звільнене місто. Повідомляє NNS.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що росіяни мстять жителям міста за підтримку ЗСУ.

«Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки – просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви Human Rights? Чи рутина російських звірств більше не цікава?», написав Михайло Подоляк.

Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки – просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви @UNHumanRights? Чи рутина російських звірств більше не цікава? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022

В ОП відреагували на обстріли Херсона

21 листопада росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста Херсон. Внаслідок чого, одна людина загинула.

«Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. У Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі», прокоментував цей обстріл керівник Офісу президента Кирило Тимошенко.

Джерело – TSN

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