В Держатомрегулювання відреагували на чергові обстріли Запорізької АЕС. Ввечері 19 листопада та у першій половині дня 20 листопада внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано влучання снарядів у об’єкти інфраструктури атомної станції. Повідомляє NNS.

«За попередніми оцінками, у результаті обстрілів пошкоджень завдано естакадам зв’язку зі спецкорпусами, бакам запасу хімічно знесоленої води, системам продувки парогенераторів, допоміжним системам одного з двох загальностанційних дизелів та іншому обладнанню станції», йдеться у заяві Держатомрегулювання.

В Держатомрегулювання відреагували на обстріли Запорізької АЕС

Як повідомляю МАГАТЕ, деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки.

«Обстрілами та руйнацією інфраструктури ядерних установок росія продовжує цинічно ігнорувати Статут ООН, Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН ES-11/4 від 12 жовтня 2022 року, Резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ від 15 вересня 2022 року, а також Резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ від 17 листопада 2022 року, які вимагають від рф вивести свої війська із ЗАЕС, і загалом з українських територій в межах її міжнародно визнаних кордонів у 1991 році», наголосили в Державній інспекції ядерного регулювання України.

У відомстві наголосили, що єдиним можливим шляхом повернення до безпечної експлуатації Запорізької АЕС є її деокупації, демілітаризація та відновлення повного контролю української влади.

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