ВПО з дітьми можуть отримати виплати 150 000 гривень – де і як подати заявку

Українці, які мають статус ВПО з дітьми, можуть отримати 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу

Про це йдеться на сайті організації “СОС Дитячі містечка”, інформує НСН.

Для отримання коштів необхідно подати заявку та пройти конкурс. Взяти участь у конкурсі можуть ВПО з дітьми у Київській, Полтавській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Претендентам на отримання гранту необхідно:

мати реєстрацію як ВПО в одній із п’яти вище зазначених областей;

мати чинний статус ФОП, який вимушено припинив діяльність;

бути готовим до відкриття ФОП у найближчий місяць, якщо у вас його немає.

ВПО з дітьми можуть отримати виплати 150 000 гривень

Зазначається, що участь у проекті безплатна. Але організатори не забезпечують проживання та витрати, пов’язані з поїздкою на місце проведення тренінгу.

Окрім грантової допомоги, учасники пройдуть професійні бізнес-курси. Серед яких триденне офлайн навчання від профільних фахівців, консультації експертів та менторське супроводження на шляху розробки та реалізації бізнес-плану, можливість отримати грант на власну справу до 150 тисяч гривень.

Подати заявку на навчання та конкурс можна за посиланням.

Як ми розповідали раніше,до України завезли небезпечну каву, в якій виявили охратоксин А – шкідливий мікротоксин, який може викликати небезпечні побічні наслідки

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

За даними фахівців, до них надійшло повідомлення, що до України імпортували мелену каву, в якій виявили охратоксин А.

Виробник кави – Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія. Вона була завезена з Австрії на адресу ТОВ “ТД ГУРМАНДІЗ”, що в Києві.

Повідомлення про надходження небезпечної кави надійшло через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Ще новини України: Українські жінки можуть отримати по 90 тисяч гривень допомоги – хто може подати заявку