Постійне проживання у Канаді: Федеральний уряд Канади запускає нову імміграційну програму для українських біженців. Вона дозволить українським сім’ям, які перебувають в країні, отримати статус постійних резидентів.

Про це сказав міністр з питань імміграції Шон Фрейзер, передає НСН з посиланням на УНІАН.

«Оскільки Росія продовжує жорстоке вторгнення в Україну, Канада продовжує адаптувати свою відповідь, щоб допомогти тим, хто тікає від насильства. Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку і порятунок сім’ям, розділеним цим конфліктом, в тому числі через цю програму возз’єднання сімей, яка допоможе українським сім’ям залишатися разом, поки вони будують своє життя в нових громадах в Канаді», сказав Фрейзер.

Право на участь у програмі матимуть українці, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або більше членів сім’ї в цій державі.

Запуск програми заплановано на жовтень цього року. Програма буде безкоштовною і діятиме протягом року.

Уряд повідомив, що більше деталей оприлюднять ближче до запуску програми 23 жовтня 2023 року.

Українські біженці в Канаді

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Канаду виїхало багато українців. Влада країни з тих пір усіляко підтримує українських біженців. Зокрема, 18 березня минулого року Канада започаткувала тимчасову міграційну програму для українських громадян у зв’язку з війною.

Програма називається “Дозвіл на екстренні подорожі Канада-Україна” (CUAET). В рамках цієї програми українцям і членам їхніх родин пропонується безкоштовний, розширений тимчасовий статус і надається дозвіл на роботу, навчання і перебування в країні.

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