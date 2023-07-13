У Чернігівській області автівка потрапила під потяг – серед загиблих дитина

У Чернігівській області водій проїхав через залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з приміським поїздом Чернігів — Ніжин. Троє загаблих

У Чернігівській області водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин.

Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує НСН.

Аварія сталася на перегоні Муравійка — Б. Олійника. За попередньою інформацією, загинули чоловік, жінка і дитина, які знаходилися в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка.

Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. На місці працює поліція, можливі затримки поїздів цього напрямку.

«Укрзалізниця вкотре закликає не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди. Поспіх і неуважність на коліях можуть коштувати життів дітей та цілих родин. Під час великої війни хотілося б уникнути смертей ще й через неуважність на дорозі», — йдеться у повідомленні.

У Чернігівській області автівка потрапила під потяг

Як ми повідомляли раніше, Кабінет міністрів України ввів у дію нові правила перевірки водіїв, які підозрюються у водінні у нетверезому стані.

Поліції дозволили проводити перевірки без свідків, але з умовою. Як повідомили у ВР, наразі наявність двох свідків при оформленні водія у стані алкогольного сп’яніння не є обов’язковою. Достатнім доказом тепер буде відеозапис, зроблений нагрудними камерами співробітників поліції.

Таке нововведення дасть змогу прискорити визначення відповідальності для п’яних водіїв.

Також нові правила припускають, що при зупинці авто працівники поліції повинні фіксувати огляд за допомогою нагрудних камер, а відео долучатиметься до справи чи протоколу.

У Кабміні зазначають, що використання відео з нагрудних камер поліцейських спростить процес для копів, адже їм не потрібно буде шукати двох свідків. Тобто відбуватиметься економія і часу, і ресурсів.

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