Отруєння грибами – в Одесі 17-річна дівчина потрапила в реанімацію через вживання грибів

В Одесі 17-річну дівчину госпіталізували після отруєння грибами, які вона купила на ринку. Пацієнтка потрапила в реанімацію

Про це передали в Головному управлінні Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України на сторінці у Facebook, повідомляє НСН

Зазначається, що цей випадок отруєння дикорослими грибами став першим цього року.

Як з’ясувалося, дівчина вживала мариновані бочкові гриби (опеньки), куплені на знаменитому одеському ринку “Привоз” у приватної особи.

“Через 3 години після вживання з’явилися ознаки отруєння: нудота, блювання”, – йдеться у публікації.

Потерпілу на “швидкій” доправили до реанімаційного відділення КНП “Одеська дитяча обласна клінічна лікарня”, де надали необхідну допомогу. Наразі лікування у медзакладі триває.

Минулого року в Одеській області було зареєстровано 6 випадків отруєння грибами з 8 потерпілими, з яких 6 – діти, нагадали у місцевому центрі контролю та профілактики хвороб.

Випадок отруєння грибами в Одесі став першим цього року

Медики розповіли про ризики отруєння грибами

Медики дали важливі рекомендації щодо вживання грибів, щоб уникнути отруєння та дуже серйозних наслідків для здоров’я людини, аж до загибелі.

“Заради безпеки життя та здоров’я слід утримуватись від купівлі дикорослих грибів на стихійних ринках. Краще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними в промислових умовах, та купуючи їх в торговельній мережі”, – закликають вони.

Також наголошується, що люди, які самостійно збирають гриби та потім продають їх на ринках, навіть якщо вважають себе доками в “тихому полюванні”, забувають, що є багато схожих на їстівні гриби отруйних і їх можна переплутати.

Шкідливі речовини у дикорослих грибах

У грибів є ще один недолік – їх здатність накопичувати шкідливі речовини, як губка поглинаючи їх із навколишнього середовища (із ґрунту, води та навіть повітря).

У грибах, що виросли на забруднених територіях та поблизу них, виявляються солі важких металів, пестициди, радіоактивні частинки та інші шкідливі речовини, причому чим більше гриб, тим більше в ньому накопичується отруйних для організму людини речовин, зазначають фахівці.

Важливо враховувати, що очищення та кулінарна обробка, засолювання, маринування грибів не інактивують токсини.

При вживанні консервованих в домашніх умовах дикорослих грибів виникає ризик захворювання на ботулізм, оскільки рихла структура гриба не дає можливості якісно очистити його від залишків ґрунту, де можуть бути спори збудника ботулізму.

У яких випадках гриби особливо небезпечні

Медики нагадують, що хітин, що міститься в клітковині грибів, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті людини, що може спричинити проблеми із травленням.

Страви з грибів можуть вживатися тільки практично здоровими людьми, і в жодному разі не можна вживати дітям, вагітним жінкам, людям похилого віку.

“Забороняється одночасно із вживанням грибів приймати будь-які ліки, алкогольні напої, молоко – це може прискорити всмоктування токсинів у кишечнику”, – додають фахівці.

Що робити при симптомах отруєння

Різкий біль у животі, блювання, діарея, порушення свідомості та зору, рясне слиновиділення та галюцинації, судоми можуть виникати як через 20 хвилин, так і протягом декількох годин після споживання грибів.

Тривала токсична дія отруйних речовин на печінку, нирки та нервову систему може призвести до смерті, тому медики настійно закликають – якщо ви відчули або помітили у близьких після вживання грибів будь-який із наведених симптомів, негайно звертайтеся до лікаря.

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