Медики видалили частину боєприпасу із тіла пораненого військового

Українські медики успішно видалили частину боєприпасу типу ВОГ із тіла пораненого військового.

Про успішну операцію розповіли у Командуванні Медичних Збройних сил України.

Про це повідомляє НСН

Зазначається, що при огляді лікарем-хірургом у хворого було виявлено бойову частину боєприпасу, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта.

“Хірургом було прийнято негайне рішення про оперативне втручання. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам”, – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

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