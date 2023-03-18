Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – ракети С-300 були спрямовані на житловий комплекс

Російські війська сьогодні вночі, 18 березня, завдали ракетного удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, пошкодивши житловий комплекс

Про це повідомляє НСН із посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

“Рашисти в черговий раз атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди потрапили до одного з об’єктів комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поряд житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи”, – йдеться у повідомленні. повідомленні ОВА.

За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування, люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.

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