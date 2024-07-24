Чи є у росіян на Запоріжжі «кулак» для наступу і чи зможе Україна зупинити ворога

Чи є у росіян на Запоріжжі «кулак» для наступу і чи зможе Україна відбити спроби захоплення нових територій тут, якщо вони відбудуться, розповіли в ЗСУ.

Кількість російських військових на території Запорізької області станом на зараз назвав речник оперативного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій. Ситуацію прокоментував і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Чи є у росіян на Запоріжжі «кулак» для наступу

У Запорізькій області зараз 90 000 росіян і спостерігається приріст.

Росія зосередила у Запорізькій області близько 90 000 окупантів, проте цих сил їй недостатньо для просування, тому на півдні тривають переважно позиційні бої. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій.

Він зазначив, що у Запорізькій області росіян “досить багато” – майже 90 000. Спостерігається приріст цієї кількості – за останні три тижні додалося ще 2000.

Однак наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає, і ознак формування наступального угруповання ворога не виявлено, – сказав Лиховій

Тобто тієї кількості ворожого складу, що є у Запорізькій і Херсонській областях, росіянам не вистачає для наступу кудись далі, ніж ті рубежі, де зараз стоять окупанти, пояснив речник ЗСУ.

Він зазначив, що росіяни не можуть вести активні бойові дії одразу на кількох напрямках. Основна їхня активність наразі зосереджена у Донецькій і Харківській областях, тому на південних відтинках фронту тривають більш позиційні протистояння.

Якщо росіяни підуть у наступ на Запоріжжі, ми зможемо їх спинити – Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський впевнений: Сили оборони зможуть дати “хорошу відповідь” російській армії, якщо вона спробує піти у наступ на Запорізькому напрямку. Про це він сказав у інтерв’ю для The Guardian.

Журналісти спитали Сирського про чутки щодо того, що Москва може планувати ще один наступ на Запорізьку область.

Він впевнений: якщо це станеться, “ми зможемо дати їм хорошу відповідь”.

Головком навів як приклад останню спробу Росії захопити Харківську область та акцентував, що вона провалилася.

Кількість російських військ в Україні буде збільшуватися

При цьому Сирський заявив, що командування російської армії планує до кінця 2024 року збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч осіб. До того ж у ворожої армії є велика перевага в озброєнні.

Через два з половиною роки повномасштабного наступу Володимира Путіна Сирський визнав, що росіяни набагато краще забезпечені ресурсами. У них більше танків, бойових машин піхоти, солдатів. За його словами, їх початкові 100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 тисяч, а до кінця 2024 року планується збільшити їхню чисельність до 690 тисяч осіб.

“Коли справа доходить до техніки, співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь. З 2022 року кількість російських танків “подвоїлася” — з 1700 до 3500. Артилерійських систем побільшало втричі, а бронетранспортерів — з 4500 до 8900. У противника значна перевага в силах і ресурсах. Тому для нас питання постачання, питання якості справді стоїть на першому місці”, — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Як зазначає видання, саме ця перевага людей та машин пояснює недавні події на полі бою: від минулої осені Збройні сили України неухильно відступають.

Сирський закликав усіх віськовозобов’язаних долучитися до захисту України. У тому числі і тих, хто знаходиться за кордоном.

Ми маємо формувати нові бригади, аби відбивати ворожу навалу, – підкреслив Головком

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