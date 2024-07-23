В Запорізькій області зафіксовано збільшення кількості окупантів. В чому причина?

Російських військових в Запорізькій області стає дедалі більше, проте формування наступального угрупування немає.

Про це сказав речник оперативно- стратегічного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій, передають “Новини України – НСН” з посиланням на Уніан.

Проте з огляду на чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато.

“Майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості – десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі”, — повідомив Лиховій.

В Запорізькій області окупантів стає все більше – названо причину

Він також додав, що українська розвідка говорить, що “різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характери бойових дій немає і “ознак формування наступального угруповання ворога не виявлено”.

“Тобто, тієї кількості ворога, яка присутня в Запорізькій і Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть”, — сказав Лиховій.

При цьому додав, що дуже результативно працюють наші ракетні війська та артилерія.

“За позавчорашню добу (20-21 липня — ред.), зокрема, саме в Запорізькій області, було знищено два зенітно-ракетні комплекси, один із них “ТОР”, а другий — ЗРК “Бук-М1″. Це відбулося в районі населених пунктів Українка і Зразкове в тилу окупантів в Запорізькій області. Це комплекси ППО, які прикривали дії російської авіації і протидіяли нашій авіації. Чим більше буде знищено комплексів ППО, тим вільніше почуватиметься наша авіація і тим захищеніше буде наше небо”, — зазначив він.

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