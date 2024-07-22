22 липня на фронті: ворог рухається на Покровськ, як зупинити наступ Росії – заява Сирського

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот вісімдесяту добу. Розповідаємо про ситуацію 22 липня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів. Також публікуємо заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, як можна зупинити наступ Росії.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що ми можемо зробити, аби зупинити наступ Росії – заява Сирського

За словами Сирського, ворог на східному напрямку не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра.

Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності.

Що ми можемо та маємо зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога?

Відповідь одна: ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу. А також опанування нових способів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів, – каже Сирський

За його словами, в цьому немає нічого нового. Але це потребує майстерності у застосуванні зброї та техніки, влучного вогню, маневру вогнем, силами та засобами – тобто якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань.

Важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів, з метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації наших втрат.

Тому, цього разу також перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях. Відмічаю максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї. Варто використовувати нашу перевагу у застосуванні бойових дронів та fpv-дронів у знищенні БПЛА противника, – написав Головком

22 липня на фронті: загальна ситуація

За даними Генштабу ЗСУ, Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень.

Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних (4 ракети), 72 авіаційних удари (зокрема задіяв 100 КАБ) та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них – з РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Вовчанськ, Борщова, Липці, Колісниківка, Глибоке, Дехтярне, Білий Колодязь, Малі Проходи, Стариця Харківської області; Греківка, Макіївка, Надія Луганської області; Північне, Нью-Йорк, Торецьк, Новоселівка Перша, Катеринівка, Олександропіль, Межове, Бересток, Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Старомайорське, Урожайне, Вугледар, Вовче, Желанне, Донецької області; Степногірськ на Запоріжжі; Тягинка, Тамарине, Бургунка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять штурмових дій, поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Тут війська рф сім разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив один невдалий штурм наших позицій. При цьому ворог надзвичайно активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цій ділянці фронту, вдарив по районах населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське. Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Времівка.

Три рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, поблизу Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалих штурми агресора було відбито українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, два засоби ППО, радіолокаційну станцію та 15 районів зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Так, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також наші воїни знешкодили 18 танків, 17 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 102 автомобіля та 21 одиницю спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 567760 (+1050) осіб,

танків ‒ 8284 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 15980 (+17) од,

артилерійських систем – 15637 (+51) од,

РСЗВ – 1123 (+2) од,

засоби ППО ‒ 900 (+4) од,

літаків – 362 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12475 (+73),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21138 (+102) од,

спеціальна техніка ‒ 2637 (+21)

Дані уточнюються.

Раніше ми писали: 21 липня на фронті: 52 штурми тільки на одному з напрямків за добу