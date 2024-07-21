21 липня на фронті: 52 штурми тільки на одному з напрямків за добу

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот сімдесят дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 21 липня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 21 липня 2024 року противник завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області – рф. та 39-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), ТОТ українського Криму.

Під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

Цієї ночі протиповітряна оборона збила 35 ворожих ударних БпЛА «Shahed – 131/136». Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

21 липня на фронті: загальна ситуація

Минулої доби ворожа активність зросла майже по всьому фронту – зафіксовано 172 бойових зіткнення.

Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних (15 ракет), 66 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 87 КАБ) та 715 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4574 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 128 з них – із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Козача Лопань, Борщова, Слобожанське, Липці, Колісниківка, Глибоке, Піщане, Лиман, Сергіївка, Нескучне Харківської області; Ямпіль, Діброва, Північне, Диліївка, Торецьк, Олександропіль, Тимофіївка, Урожайне, Вугледар, Єлизаветівка, Вовче, Желанне, Роздільне, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове і Кам’янське на Запоріжжі.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки.

противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової.

наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової. На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області.

наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області. На Торецькому напрямку , за підтримки авіації, ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк.

, за підтримки авіації, ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області.

нашими захисниками відбито 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області.

агресор здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад півсотні некерованих авіаракет у бік Кам’янського та Лобкового.

відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад півсотні некерованих авіаракет у бік Кам’янського та Лобкового. На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога на лівобережжі річки Дніпро.

нашими захисниками відбито 11 атак ворога на лівобережжі річки Дніпро. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, артилерійську систему, радіолокаційну станцію та дев’ять районів зосередження особового складу і військової техніки ворога.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили дев’ять танків, 46 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та дев’ять одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,

танків ‒ 8266 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,

артилерійських систем – 15586 (+44) од,

РСЗВ – 1121 (+0) од,

засоби ППО ‒ 896 (+1) од,

літаків – 362 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 20 липня на фронті – ворог атакує на кількох напрямках, але має великі втрати