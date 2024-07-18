ОФІЦІЙНО: ЗСУ відійшли від Урожайного

ЗСУ відійшли від Урожайного. Командування ухвалило рішення про відхід, щоб зберегти особовий склад.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Назар Волошин в ефірі телемарфону сьогодні 18 липня, передають «Новини України – НСН».

ЗСУ відійшли від Урожайного

Йдеться про Урожайне на Донеччині у Волноваському районі. Селище було звільнено ЗСУ у серпні минулого року.

За словами Волошина, ворог вщент зруйнував його.

Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров’я наших військовослужбовців, які тримали там оборону, — повідомив він

Волошин пояснив, що таке рішення було ухвалене, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ.

Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових, — зазначив речник “ОСУВ” Хортиця”

За словами Волошина, армія РФ не рахується із втратами, руйнуючи українські міста та селища. В той же час він підкреслив, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.

Зазначимо, про те, що російські війська окупували Урожайне, повідомили ще 13 липня аналітики DeepState.

Сьогодні (13 липня – ред.) з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо, – інформували аналітики

Сьогодні вони повідомили, що Ворог просунувся в Калинівці, біля Карлівки та у Залізному.

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