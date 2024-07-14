Ворог переорієнтовує сили з Торецького напрямку на два інших – речник ОСУВ “Хортиця”

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передають “Новини України – НСН” з посиланням на ТСН.

“Ворог, звісно ж, намагається розтягувати сили і засоби наших Сил оборони… І звісно, щоб атакувати на різних напрямках. Тобто, на одному він перегрупувався, провів активні бойові дії і бачить, що у нього не виходить просуватися вглиб території нашої оборони, і ворог тоді намагається на іншому напрямку проводити активні штурми і бойові дії”, – пояснив він.

Окупанти підтримують свої дії активними артилерійськими і мінометними обстрілами.

Назар Волошин також прокоментував те, що ЗСУ мають шанси витіснити росіян із Часового Яру.

“Маємо надію на те, що ми дотиснемо ворога і Сили оборони не дадуть йому просунутися далі, ніж він є. Наразі ворог зруйнував мікрорайон “Канал” і намагається там проводити активні бойові дії. Звісно ж, Сили оборони матимуть змогу, і у першу чергу, будуть витісняти ворога як тільки буде нагода, і зокрема, з того місця, де він зараз перебуває, і чим далі від околиць Часового Яру, адже ворог на тому напрямку не полишає спроб, активно проводить як штурмові дії, так і обстріли”, – резюмував речник ОСУВ “Хортиця”.