ОФІЦІЙНО: ЗСУ відійшли з мікрорайону «Канал» у Часовому Яру

ЗСУ відійшли з мікрорайону «Канал» у Часовому Яру на Донеччині.

Цю інформацію, раніше озвучену моніторинговими групами, сьогодні офіційно підтвердив речник оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” Назар Волошин, передають «Новини України – НСН».

Залишатися у мікрорайоні, в який вже зайшли окупанти, було небезпечно для українських бійців.

ЗСУ відійшли з мікрорайону «Канал» у Часовому Яру

Підрозділи Сил оборони відійшли з позицій у мікрорайоні “Канал” у Часовому Яру. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Назар Волошин.

За його словами, було “недоцільно” утримувати мікрорайон, в який зайшли російські окупанти.

Адже це загрожувало життю і здоров’ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції, – сказав Волошин

Зазначимо, що у ніч проти 3 липня проєкт DeepState повідомив, що армії Росії вдалося захопити мікрорайон «Канал» у Часовому Яру. Цей район – він же «Новий» – відокремлений від більшої частини міста каналом «Сіверський Донець-Донбас», яким ЗСУ зараз тримають оборону. Бої за мікрорайон почалися ще на початку квітня 2024 року, коли агресор пішов уперед на захід від Бахмута.

В ніч на 4 липня DeepState повідомив, що ворог окупував Сокіл та Восход а також просунувся в Сотницькому Козачку, Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського.

Нагадаємо, раніше ЗСУ вибили окупантів з мікрорайону “Канал” у місті Часів Яр – ОСУВ “Хортиця”

У червні у розвідці Британії зазначали, що Часів Яр є цінним для Росії через його стратегічне розташування на височині, а також через його використання як логістичного вузла ЗСУ.

Часів Яр – місто в Донецькій області з населенням понад 10 тисяч людей до початку повномасштабного вторгнення РФ. Лінією фронту воно стало після того, як російські військові захопили розташоване за 10 кілометрів від Часового Яру місто Бахмут.