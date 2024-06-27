В ОСУВ “Хортиця” повідомили про те, що ЗСУ вибили окупантів з мікрорайону “Канал” у місті Часів Яр Донецької області.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

“Українські захисники витіснили окупантів з мікрорайону “Канал” у місті Часів Яр. При цьому не виключаємо, що окупанти будуть знову намагатись захопити втрачені позиції”, – сказав речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

За його словами, окупанти пролізли у Часів Яр невеликими групами й намагаються весь час штурмувати та закріпитися у місті. Сили оборони з усіх можливостей протидіють цим спробам.

Волошин розповів, що за минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано 1223 мінометних і артилерійських обстрілів.

ЗСУ вибили окупантів з мікрорайону “Канал” у місті Часів Яр – ОСУВ “Хортиця”

Лише в районі Часового Яру було зафіксовано 246 обстрілів. При цьому більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину міста.

“Загалом на тому напрямку було проведено 31 ворожий штурм, два з яких на Часів Яр. Ворожа авіація по напрямку завдала 15 авіаудари скинувши 17 КАБів. Два авіаудари прийшлися на Часів Яр”, – додав Волошин.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин зазначив, що військові РФ артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе та ланцетами прикриває проведення штурмових дій своїми підрозділами.

Також, як розповів Волошин, за добу на Часовоярівському напрямку ЗСУ знищили 85 окупантів, ще 82 загарбники отримали поранення.

Джерело: “Інтерфакс-Україна”

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