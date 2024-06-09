Хто контролює Вовчанськ на Харківщині зараз, розповіли в ОСУВ “Хортиця”.

Про це інформують Новини України – НСН

Хто контролює Вовчанськ

Більша частина Вовчанська Харківської області перебуває зараз під контролем Сил оборони, але окупанти нарощують на цьому напрямку своє угруповання.

Про це розповів речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Більша частина міста Вовчанськ перебуває під контролем Сил оборони. Вони тримають ворога під вогневим контролем, завдають йому максимальних втрат та намагаються просуватись вперед для звільнення всіх наших територій, – сказав Волошин

Волошин також повідомив, що ворог нарощує угруповання своїх військ на півночі Харківщини, перекидаючи додаткові сили з інших напрямків і “намагається переміщувати підрозділи в районі лінії державного кордону і залучати війська повітряно-десантних військ РФ”.

Крім того, є інформація, що ворог на підтримку своїх дій дотримується тактики вставлення загороджувальних загонів із числа особового складу підрозділів “Ахмат”, – сказав речник, уточнивши, що ці загони розміщені в прикордонні з Україною

До речі: місту Вовчанськ присвятив свій свіжий випуск на Ютубі російський опозиційний блогер Максим Кац. «Він називається Непримітна глибинка Яке життя зруйнували у Вовчанську»

Хто контролює Вовчанськ – відповіли в ЗСУ

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