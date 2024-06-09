Чи справді окупанти зайшли в Часів Яр – що відомо 9 червня

Інформація про те, що окупанти зайшли в Часів Яр, розповсюджується переважно у ворожих ресурсах. Що кажуть в ЗСУ? Яка інформація є в надійних українських джерелах? Розповідаємо, що відомо станом на 9 червня.

Чи справді окупанти зайшли в Часів Яр? В ЗСУ заперечують

Російські пропагандисти поширили в мережі відео, на якому, як стверджується, окупанти заходять на територію біля будинків у межах Часового Яру. Водночас місто продовжує залишатися під контролем українських захисників. Про це заявив в ефірі телеканалу “Суспільне” представник оперативно-стратегічного управління військ “Хортиця” Назар Волошин.

За словами Волошина, російські війська сіють дезінформацію, хоча насправді канал не переходили, але намагалися зробити це вже кілька днів.

У російських Телеграм-каналах тиражується відео, на якому ЗС РФ нібито заходять у мікрорайон “Новий”. На опублікованих кадрах військові перебувають у зруйнованих будівлях.

За словами спікера ОСУВ “Хортиця” підполковника Назара Волошина, поточне становище таке, що ЗС РФ активізували зусилля біля міста і проводять активний артилерійський вплив. По Часовому Яру завдаються авіаційні удари. Знищується і міська забудова, і сусідні населені пункти.

Щодо поширеного в мережі відео Волошин сказав, що насправді ЗС РФ канал не переходили. Але при цьому роблять спроби просунутися до однойменного мікрорайону вже кілька днів. Активні бойові дії, штурми намагаються доповнити відеозаписами, не завжди справжніми.

Річ у тім, що російська пропагандистська машина вже досить довго й активно долучається до цього, — сказав Волошин. При цьому без будь-яких успіхів на фронті намагаються посилювати свій вплив у соцмережах і публікувати відео, які, за їх твердженнями, знімалися кілька днів тому

Подібні публікації, за словами спікера ОСУВ “Хортиця”, покликані сіяти дезінформацію щодо захоплення Часового Яру. На опублікованих кадрах показані, по суті, знищені будівлі. Тут ніде закріпитися і вести бойові дії.

Тому вони можуть лазити по цих будівлях і показувати, що щось захопили, — пояснив Волошин

На відео нижче Часів Яр: у місті не залишилося вцілілих житлових будинків. Проте українські захисники навіть у таких пекельних умовах тримають оборону.

Росіяни на околицях Часового Яру – «Українська правда»

За даними джерел “Української правди” в ЗСУ, російські війська роблять спроби закріпитися в крайніх будинках мікрорайону “Канал” Часового Яру. Автори публікації також посилаються на відео, що з’явилося в неділю в Telegram-каналі “Бахмутський демон”.

На кадрах — люди в російській уніформі переміщаються серед зруйнованих будинків

За даними журналістів, за минулий тиждень південні та північні передмістя Часового Яру обстрілювалися військами РФ. Багато позицій було знищено термобаричними установками “Солнцепек”. Повідомляється, що, намагаючись забезпечити логістику трасою від Бахмута до Часового Яру через селище Хромове під прикриттям FPV-дронів, ЗС РФ почали просуватися.

Вони почали просуватися і накопичуватися. Центр міста повністю контролюємо ми, — цитують журналісти свої військові джерела

Свіжі дані від Генштабу ЗСУ

Додамо, що, інформуючи про ситуацію на Донеччині станом на 16:00 9 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили:

На Покровському напрямку наразі тривають шість боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Карлівки, Новопокровського. Кількість штурмових дій окупантів зросла до 22.

За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 особи вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, артсистему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.

Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. На цей час тут відбулося уже 6 боєзіткнень з початку доби.

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