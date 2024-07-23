Російські війська у найближчій перспективі можуть зосередити свої зусилля у Запорізькій області. Водночас ворог не припинить атаки на півночі Харківської області.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, передають «Новини України – НСН»

Ексречник Генштабу ЗСУ назвав загрозливий напрямок

Скажу дещо непопулярну річ. Зараз вся увага прикута до сходу нашої країни, знову ворог починає активізуватись на Харківщині, бачимо, що він перекидає туди ресурс. Але все ж таки я певен в тому, що ворог у найближчій перспективі свої накопичені ресурси, які зосередив на півдні Запорізької області, буде намагатись трансформувати в територіальні здобутки, – поділився оцінкою експерт

Він зазначив, що мешканці окупованого Маріуполя не просто так постійно розповідають про прибуття російських військових кораблів, а також про кораблі, які доставляють вантажі військового призначення до тамтешнього порту.

Я думаю, що ворог здійснює там накопичення ресурсів, і, скоріш за все, він буде намагатись використати ці ресурси відповідним чином саме на Запорізькому напрямку, – сказав Селезньов

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