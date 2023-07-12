Наразі в тренді відродження старовинних імен. Стало відомо, які найпопулярніші імена дають новонародженим дітям на Київщині

Є імена, які вже не один рік займають першість у рейтингу найпопулярніших імен які обирають батьки для новонароджених малюків.

Як зазначають у Центральному міжрегіональному управління Міністерства юстиції у місті Київ, популярними іменами є – Софія, Марія, Марк та Артем.

Про те, як називають новонароджених дітей розповідає НСН з посиланням на meta.ua.

Історичні події – війни, перемоги – можуть впливати на вибір імені для дітей. Також у народі люблять придумувати нові імена: на це впливають події, люди, популярні предмети і технології. Також часто відроджуються давно забуті імена.

Найпопулярніші імена, які дають новонародженим дітям на Київщині

За підсумками першого півріччя 2023 року найпопулярніші імена у місті Київ:

жіночі: Софія, Марія, Соломія, Єва,

чоловічі: Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Артем.

Рідковживані імена, які давали дітям у місті Київ:

жіночі: Пауліна, Марічка, Оріяна, Павліна, Євдокія, Клара, Орися, Весна, Ведана, Дана, Афіна, Астрід, Василина, Іванна, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Маркіза Ульяна, Вогнена, Арія, Стефа, Афіна-Пенелопа, Раїса, Яруна, Рада, Ярослава, Богдана, Властіліна;

чоловічі: Зореслав, Леслав, Северин, Яніслав, Ярема, Мар’ян, Терентій, Нестор, Леонтій, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф Максим, Корній, Єлизар, Будимир, Вір, Сімен, Маркіян, Гаврило, Ярило, Еней, Корвін, Серафим, Марко, Семен.

Найпопулярніші імена у Київській області:

жіночі: Дарина, Каріна, Марія, Мілана, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Олівія;

чоловічі: Тимофій, Тимур, Максим, Марк, Артем, Богдан, Олександр, Назар, Дмитро.

Рідковживані імена, які давали дітям на Київщині:

жіночі: Алісі, Луна, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Вірсавія;

чоловічі: Реян, Леон, Карім, Саян, Міхей, Ельман, Тадей.

Є повір’я, що ім’я впливає на подальшу долю людини. Однак, ім’я та по батькові можна законно змінити після настання 16 років.

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