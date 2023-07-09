Дивні імена для дівчаток у СРСР – список

У кожну епоху є своя мода на імена для новонароджених. У СРСР їх створювали штучно – в основному від ідеологічних гасел та від прізвищ комуністичних діячів. Які дивакуваті імена для дівчаток були у Радянському союзі

Про те, якими дивними іменами називали дівчаток у часи СРСР, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як утворювались радянські імена

Звичайно, фантазія тодішніх людей обмежувалась комуністичною партією та її ідеологією, у центрі якої були Ленін, Сталін і культ науки. Тому починаючи вже з 20-х років минулого століття дітей стали масово називають “ідеологічними імена”.

Часто їх утворювали із комуністичних гасел. Наприклад лозунг “Да здравствует первое мая” стало основою для імені “Даздаперма”.

Які дивні імена для дівчаток були у СРСР

Багато із цим штучних імен не прижилася й відійшли у минуле, як тільки розпався союз. Але деякі навіть досі зустрічаються серед молодого покоління. Наприклад, Владлена. Мало хто зараз знає, що це ім’я утворене від рос. “Владимир Ленин”.

Список дивакуватих радянських імен

Алгебрина – від алгебри

Бухаріна – від прізвища радянського діяча Миколи Бухаріна

Будьона – від прізвища радянського воєначальника Семена Будьонного

Владлена – від рос. “Владимир Ленин”

Гвоздика – від однойменної квітки – символу революції

Гертруда – від рос. “герой труда”

Даздраперма – від гасла “Да здравствует первое мая”

Декабрина – від назви місяця

Діамара – від скорочення слів “діалектика” і “марксизм”

Комунера – від скорочення словосполучення комуністична ера

Лаіля – від скорочення словосполучення “лампочка Ілліча”

Люція – від революції

Перемога – від іменника “перемога”

Праздносвета – від скорочення словосполучення “праздник советской власти”

Реввола – від скорочення словосполучення “революционная волна”

Сталеніта – від скорочення прізвищ Сталін і Ленін

Сталіна – від прізвища Сталіна

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