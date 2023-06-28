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Тег:
Cуспільство

Мовознавець відповів, чи потрібно перейменовувати Запоріжжя та Бровари

Журналіст
перейменовувати Запоріжжя
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Відомий лінгвіст Олександр Авраменко розповів, чи потрібно перейменовувати Запоріжжя та Бровари.

Нацкомісія зі стандартів державної мови виступила з ініціативою перейменувати міст Запоріжжя, Бровари та ще 1400 населених пунктів в Україні.

Як передає НСН, Авраменко в ефірі “Сніданку з 1+1” каже, що перейменування має відбуватися тільки тоді, коли доведуть доцільність і науково обґрунтують.

Перейменування Броварів

бровари (1)

З приводу Броварів вчений згоден, що це місто потрібно перемейменовать на Броварі.

“До 1919 року це місто називалося Броварі. Це українська назва, а потім в радянські часи місто додали закінчення — щоб звучало, як в російській мові. Тому справедливо повернути українську назву”, пояснив він.

Чи потрібно перейменовувати Запоріжжя

Запоріжжя можуть перейменувати

З приводу перейменування Запоріжжя Авраменко проти і вважає, що “це якесь непорозуміння”.

“А щодо Запоріжжя, Я думаю, що ніяких змін найближчим часом не відбудеться. Це якесь непорозуміння, тому що це історично давня назва. Воно утворене за типовою словотворчою моделлю українською мовою: за порогами — Запоріжжя, за лісами — Залісся. Це звучна українська назва, вона давня. Вона пов’язана з різними топонімами: Запорізька Січ”, підсумував науковець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя – аргументуючи це тим, що назва може не відповідати лексичним нормам української мови.

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