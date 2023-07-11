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Як назвати дитину – давні українські імена для хлопчиків та дівчат

Журналіст
Як назвати дитину
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Як назвати дитину? Які українські імена обрати для новонароджених хлопчиків та дівчаток.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кожен зрозумів наскільки сильно він любить все своє, рідне. Це мотивує більше досліджувати культуру та історію.

Українська культура – неймовірно багата та насичена цікавими звичаями, традиціями та віруваннями. Мають у ній місце й красиві імена національного походження, передає НСН.

Імена для хлопчиків – 6 давніх чоловічих імен українського походження

імена для хлопчиків

Школа Піфагора” знайомить нас із переліком давніх українських імен для чоловіків.

  • Радим – ім’я шанованого прабатька радимичів – голови польського племені. Радим був братом В’ятка – родоначальника в’ятичів. Ім’я означає “радість миру” або “сприяти миру”.
  • Хранимир – популярне ім’я, яке походить від слов’ян. Має значення “береже мир”, “миролюбний”.
  • Сокіл – рідкісне українське ім’я, що означає “той, хто будить”, “той, хто пробуджує”.
  • Щастислав – давнє чоловіче ім’я зі значенням “обдарований щастям”.
  • Чудород – незвичне ім’я. Його можна трактувати так: “той, що приносить радість”, “той, що приносить диво”.
  • Цвітан – красиво звучить та походить від слова “цвіт”, “квітнути”. Раніше так називали тих хлопчиків, які народились у квітні (цвітні).

Імена для дівчат – 7 давніх жіночих українських імен

Імена для дівчат

В Україні набирають популярності стародавні імена з сильною енергетикою та глибоким корінням, оскільки українці прагнуть повернутися до своїх традицій та народних звичаїв.

Про незаслужено забуті, стародавні українські імена розповів “Апостроф“.

  • Акилина – “орлиця”.
  • Арета – “чеснота”.
  • Вірляна – “орел”.
  • Іроїда – “героїня”.
  • Кекилія – “покровителька музики”.
  • Мотрона – “молодиця”.
  • Меланія – “темна”.

Раніше ми розповідали, як дослідити свій родовід – з чого почати і де шукати інформацію.

Ще про історію України: Українські прізвища, які походять від козаків та знаті – перевірте своє

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