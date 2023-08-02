На Закарпатті викрили воєнкома, який змушував солдатів будувати йому маєток (фото, відео)

На Закарпатті викрили воєнкома. який змушував солдатів будувати йому маєток. Під час обшуків у начальника ТЦК виявили атрибутику РФ. Воєнкому оголошено підозру

Державне бюро розслідувань викрило в перевищенні службових повноважень начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомило ДБР, інформує НСН.

На Закарпатті викрили воєнкома, який змушував солдатів будувати йому маєток

Правоохоронці виявили, що військовий комісар змушував вмотивованих і патріотично налаштованих підлеглих будувати йому маєток.

Встановлено, що проведенням будівельних робіт замість несення служби солдати займалися від початку березня поточного року.

На місці будівництва, а також у помешканні та робочому кабінеті фігуранта співробітники ДБР провели низку обшуків. На будівництві правоохоронці виявили трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже дають показання слідству.

За даними бюро, сам керівник ТЦК народився і навчався на території Російської Федерації.

У ході обшуків у фігуранта правоохоронці вилучили атрибутику РФ (монети, документи про здобуття російської освіти), одяг із емблемами СРСР і РФ, посвідчення офіцера Міністерства оборони СРСР, а також значки, кокарди та георгіївську стрічку. Також були вилучені 3,5 тисячі доларів.

Військовому комісару оголошена підозра. Йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до 12 років. Розслідування триває.

Ще новини України: Наскільки просто отримати УБД у 2023 році? Досвід військового і детальна інструкція