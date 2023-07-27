27 липня сталася ДТП на Київщині. Через зіткнення легкового авто з автобусом травми отримали 9 людей, жінка втратила ногу

У Бориспільському районі на Київщині сталася ДТП: через зіткнення автомобіля “Деу” з автобусом травми отримали 9 людей. Одна жінка втратила ногу.

Про це повідомляє поліція Київщини у Telegram, інформує НСН.

ДТП на Київщині: 9 постраждалих, жінка втратила ногу

“Водій автомобіля Daewoo не надав переваги в русі автобусу, внаслідок чого відбулося зіткнення та останній перевернувся”, – йдеться в повідомленні.

Троє постраждалих знаходяться в тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта.

Як ми розповідали раніше, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська, ймовірно, не відмовляться від комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння, найближчими днями можливі нові масовані удари.

“Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною. Вони бачать певні результати. Як правило, є влучання під час такої напруженої роботи. Тим більше, що вони використовували й хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, і одночасної атаки засобами з різними характеристиками та носіями”, — сказала вона.

На переконання Гуменюк, такі атаки повторюватимуться, це “абсолютно очевидно”.

“Ймовірно, через мінливість погоди буде витримана певна пауза наразі, але наступні дні будуть достатньо тривожними”, — попередила речниця.

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