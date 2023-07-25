“Подивіться, хто загинув у ДТП” – шахраї розсилають небезпечні повідомлення в мережі

Шахраї масово надсилають небезпечні повідомлення у Фейсбук з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода…».

У Центрі протидії дезінформації пишуть, що мета такої розсилки — змусити користувачів перейти за посиланням, щоб надалі заволодіти доступом до сторінок власників у соцмережі, передає НСН.

«У жодному разі не переходьте за посиланням сумнівного типу. Якщо ви отримали таке повідомлення, потрібно надіслати скаргу на допис та заблокувати джерело його розповсюдження!», попереджають у Центрі протидії дезінформації.

При переході на емоційне посилання власник облікового запису втрачає доступ до своїх даних і керування сторінкою переходить до шахраїв.

Таке посилання може з’явитися у стрічці новин від друга у соцмережі, який кількома годинами раніше клікнув по такому посиланню. Його обліковий запис був зламаний за лічені хвилини й з нього пішла спам-розсилка вже від шахраїв.

Як уберегтися від шахрайської схеми

створюйте унікальні паролі для кожного облікового запису;

налаштуйте двоетапну автентифікацію, коли для входу в обліковий запис, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що надходить на смартфон, електронну пошту або у відповідну програму;

не переходьте за сумнівними посиланнями;

тримайте в секреті свої логіни та паролі;

не вводьте свої логіни та паролі від акаунтів на незнайомих та підозрілих сайтах.

Якщо ви випадково перейшли за таким сумнівним посиланням – максимально швидко зміните паролі від своїх акаунтів.

Якщо ви побачили в обліковому записі друга сумнівний текст і підозрілі посилання – повідомте йому про це, використовуючи інші види зв’язку, аніж месенжер у соцмережі.

«Якщо ж ви стали жертвою шахраїв та втратили доступ до своєї сторінки у соцмережі — зверніться до Кіберполіції або інших компетентних органів», попереджають фахівці.

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