Фейкові виплати від ООН – як не попастися на гачок шахраїв

У популярних месенджерах і соціальних мережах розповсюджують шахрайські публікації з пропозиціями отримати фейкові виплати. Зокрема – нібито від ВПП ООН та інших міжнародних організацій.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України, передає НСН.

Там вказують, що шахраї пишуть про нібито допомогу від різних міжнародних організацій, зокрема начебто у межах Всесвітньої продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй.

Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням і ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв. Зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Як уберегли свої гроші?

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

довіряти тільки офіційним ресурсам: сайт Мінсоцполітики, сайт держпідприємства «ІОЦ Мінсоцполітики України», сайт платформи «єДопомога»;

не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих і підозрілих вебсайтах;

у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті негайно заблокувати платіжну картку;

дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Раніше ми писали про те, як працює шахрайська схема «дзвінок із банку». Як зрозуміти, хто телефонує і вберегти свої гроші.

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