Шахрайська схема «дзвінок із банку». Як зрозуміти, хто телефонує і вберегти свої гроші

Як працює шахрайка схема «дзвінок із банку», як відрізнити реального співробітника банку від злочинця і вберегти свої кошти від викрадення.

Деталі пояснили у поліції Харківської області, передає НСН.

Там розповіли, що схема «дзвінок із банку» працює наступним чином: людині телефонує невідомий і говорить, що він — працівник банківської установи.

Як зрозуміти, хто телефонує

Щоб відрізнити дзвінок справжнього представника банку від шахрайської схеми, варто розуміти, що, по-перше, фінансові установи відмовилися від використання будь-яких персональних даних під час телефонних розмов із клієнтами.

Так, співробітники банку ніколи не запитують номер банківської картки, термін її дії, пін-код або CVV-код, паролі, у тому числі що надходять в SMS.

Тому, якщо дзвонить невідома людина та намагається з’ясувати ці дані — це спроба шахрайства.

Часто шахраї можуть телефонувати та казати, що “просто зараз хтось виводить ваші гроші – назвіть код, щоб ми змогли заблокувати рахунок”.

До того зловмисники можуть дізнатися щось про вас і вашу сім’ю і можуть прикриватися справжніми іменами ваших родичів або навіть видавати себе за них.

Почувши шокуючу новину від незнайомця, постарайтеся зберігати холоднокровність.

У поліції наголошують, що конфіденційні дані щодо банківських рахунків клієнтів не можна повідомляти нікому, навіть банківським працівникам. Надійно зберігайте та не розголошуйте свій пін-код.

Якщо у вас виникли сумніви стосовно того, що вам телефонує співробітник банку, покладіть слухавку та самостійно зателефонуйте до установи за номером, що зазначений на звороті вашої платіжної картки.

Як вберегти свої кошти

Також ніколи не встановлюйте жодних програм чи додатків із функціоналом віддаленого доступу та не виконуйте USSD-команди на прохання людей, які телефонують і представляються банківськими співробітниками.

За жодних обставин не переказуйте кошти на будь-які інші рахунки на прохання, ймовірно, банківських співробітників. Останні ніколи б про це не просили.

А ще варто під’єднати SMS-інформування стосовно операцій із платіжною карткою. Для цього встановіть індивідуальні ліміти на операції, розповіли правоохоронці.

Шахраї таки дізналися ваші дані. Що робити

Якщо ви зрозуміли, що випадково розкрили персональні дані вашої картки шахраям або за вашим рахунком проходять підозрілі операції — негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку. Повідомляйте про злочини до поліції за номером 102.

Ще новини України: До уваги клієнтів Ощадбанку – Мінреінтеграції зробило важливу заяву