На Київщині сталася масова бійка через російську музику, є постраждалі (фото, відео)

Ввечері 21 липня у Білій Церкві, що на Київщині, сталася масова бійка через російську музику, є постраждалі.

Про це повідомила поліція Київщини, передає НСН.

Як розповіли в поліції, на Таращанському масиві виникла сварка через те, що водій автомобіля Mercedes гучно слухав музику російських виконавців.

«Згодом між мешканцями прилеглих будинків та порушниками зав’язалася бійка, внаслідок цього четверо людей звернулись за медичною допомогою. У однієї із жінок травмована рука», йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України). Поліціянти встановлюють усі обставини інциденту.

Місцевий телеграм-канал опублікував відео та допис щодо інциденту.

“Ситуація, яка сталась зі мною і моїми близькими. 21 липня близько 23:00 в моєму рідному місті Біла Церква біля алеї запаркувався Мерс, з якого на увесь житловий масив лунала НА ТЄПЛОХОДЄ МУЗИКА ІГРАЄТ!!!”, повідомив чоловік, на якого напали.

За його словами, після зауваження щодо недоречності подібної музики під час широкомасштабної війни, спочатку на нього напали троє чоловіків, після чого до них доєднатися ще троє.

“Є відео, на якому явно сказано – і шо, що війна! Били сильно і нещадно, відео надали свідки і допомогли зупинити цю зграю, за що їм дуже дякую!

Патрульна поліція була явно знайома з кількома із нападників, то мене лупцювали навіть в присутності патрулів!!!