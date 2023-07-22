Власниця притулку для собак на Київщині знущалася над тваринами (фото)

На Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами на власницю притулку для чотирилапих

Мешканці Українки поскаржилися на жінку в поліцію.

Про це повідомляє поліція Київської області, розповідає НСН.

Днями до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від стурбованих жителів міста Українка щодо неналежного утримання собак власницею місцевого притулку.

Поліція провела ретельне розслідування і встановила всі деталі інциденту. Завдяки пильним громадянам і оперативній реакції поліцейських правопорушників притягнули до відповідальності.

Наразі відкрито кримінальне провадження щодо жорстокого поводження із тваринами. Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Власниця притулку для собак на Київщині знущалася над тваринами

Як ми повідомляли раніше, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів, куди можуть повідомити люди про зловживання у роботі ТЦК і СП

Порушення у роботі військкоматів

“У засобах масової інформації та соціальних мережах розширена інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців у відповідності до ТЦК та СП за відношенням до громадян України”, — розповів Павлюк

За його словами, на всі випадки, які ганьблять звання військовослужбовця ЗСУ або офіцера, буде відповідна жорстка реакція. По кожній скандальній ситуації буде проводитися службове розслідування, а винних притягнуть до відповідальності.

Куди повідомляти:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту tckreport@gmail.com;

у чат-боті в Telegram.

“Подолати виклики, які сьогодні стоять перед нами, ми можемо лише разом!” — додав Павлюк.

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