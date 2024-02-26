Росіяни бомбили Юнаківську громаду: загинуло подружжя (відео)

Росіяни бомбили Юнаківську громаду сьогодні вночі. На жаль, є жертви серед мирного населення. Про це повідомляють у Сумській ОВА, передає НСН.

Російські терористи вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді, – йдеться у повідомленні

Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи.

Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 – пошкоджено.

На місці працюють всі необхідні служби.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Ворог обов’язково відповість за кожну вбиту людину. Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил безпеки. Скористайтеся можливостями евакуації, про які можна дізнатися у керівництва громад та старостатів, – йдеться у повідомленні ОВА

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