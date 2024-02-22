Росіяни знову атакували Курахівську громаду: є загиблий, багато поранених, серед них 4 дітей

Росіяни знову атакували Кураховську громаду. Це другий масований обстріл за день, повідомляє НСН з посиланням на Донецьку ОВА.

1 людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу Костянтинопільського Курахівської громади.

Серед поранених — 4 підлітка: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога.

Росіяни обстріляли Костянтинопільське з «Ураганів» — 13 снарядів влучили по території села.

Пошкоджено чимало будинків — наразі триває огляд території, встановлюють точні наслідки обстрілу.

Росіяни знову атакували Курахівську громаду: фото

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